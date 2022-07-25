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Клава Кока продала билет на концерт за 10 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Клава Кока во время беседы с блогером Идой Галич на VK Fest призналась, что продала билет на свой концерт за 10 млн рублей, передает kp.ru.

«Эта девочка недавно купила себе в подарок машину за 9 млн и одновременно с этим продает билет на свой концерт за 10 млн», — напомнила Галич.

Кока рассказала об этом на фестивале в Санкт-Петербурге, где выступала 23 июля. При этом певица позвонила Галич в Москву, где блогер была ведущей аналогичного мероприятия.

Билет за 10 млн рублей гарантирует попадание в VIP-зону концерта Коки в Москве, который пройдет 23 октября. Более того, по словам певицы, покупатель сможет стоять на сцене прямо во время концерта, а также спуститься сверху во время шоу в рамках представления во время концерта.

При этом стоимость обычного билета на мероприятие составляет 5 тыс. рублей.

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