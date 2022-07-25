В США открыли ресторан Cluckin' Bell из GTA

В американском штате Калифорния открылся ресторан Cluckin' Bell. Об этом сообщает ComicBook. Дизайн заведения имитирует внешний вид ресторана из серии Grand Theft Auto.

Гостей обслуживают сотрудники в желтой униформе и куриных шляпах, как и в видеоигре. В реальном Cluckin' Bell также продают блюда из курицы с названиями-намеками и газировку Sprunk, пародию на Sprite.

На стене разместили плакат c изображением Тревора Филипса — с требованием не обслуживать его.

close 100% boyworldwide/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Создатель проекта BoyWorldWide рассказал, что это было «художественное представление», которое теперь подходит к концу. После нескольких дней ресторан закрывается.

На данный момент нет точной даты выхода Grand Theft Auto VI. Разработчики видеоигры сообщили, что работают над новой частью уже несколько лет.