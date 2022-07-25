В Петербурге представят NFT-спектакль по Чехову

В театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге идет подготовка NFT-спектакля по пьесе писателя Антона Чехова «Дядя Ваня». Об этом сообщает телеканал topspb.tv.

«Дядя Ваня» станет первой NFT-постановкой в России. Ее представит режиссер Алексей Морозов. Руководство театра обещает, что проект станет одним из самых ожидаемых в следующем театральном сезоне.

Также в театре имени Миронова представят постановку «Не было ни гроша, да вдруг алтын» с ведущими актерами. Премьера состоится к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. Режиссер проекта — Юрий Цуркану.

Ранее сообщалось, что в новом театральном сезоне в репертуаре Большого театра останется балет «Нуреев» в постановке покинувшего Россию режиссера Кирилла Серебренникова.