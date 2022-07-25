Звезда «Интернов» попытается помочь заблудшим духам в мистической комедии «Закрыть гештальт»

Актер Александр Ильин-младший, известный по роли доктора Лобанова из сериала «Интерны», в новой мистической комедии «Закрыть гештальт» станет медиумом, который сможет видеть неупокоенные души.

«Мой персонаж работает продавцом-консультантом в дорогом автосалоне. Человек он хороший, добрый, смекалистый, коммуникабельный, но эгоист, о чем совершенно не подозревает», — заявил Ильин-младший.

По сюжету менеджер автосалона Федор Ярцев обретает способность видеть умерших людей после падения с 20-го этажа. К герою Ильина-младшего будут обращаться неупокоенные души с просьбой доделать их незавершенные дела. Ему даже придется помочь своему погибшему отцу, который пропал 20 лет назад. Премьера сериала состоится 11 августа на «Кинопоиске» и Okko.

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