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Звезда «Универа» Гогунский заключил мировое соглашение с бывшей женой по делу об алиментах

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Актер Виталий Гогунский («Универ») и его бывшая супруга Ирина Маирко подписали мировое соглашение по делу об алиментах на их дочь. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на судебные документы.

Знаменитости отказались комментировать, на каких условиях они заключили соглашение. 19 июля стало известно, что Маирко намерена судиться с бывшим супругом, поскольку не получает от него алименты на их 12-летнюю дочь Милану. Она заявила, что актер также практически не общается с наследницей.

Сам же Гогунский утверждал, что о готовящемся суде ничего не знает. Актер также отметил, что у него хорошие отношения со своей семьей. По словам Кузи из «Универа», они с экс-супругой и дочерью поддерживают общение.

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