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Звезда дорам Сяо Чжань признан самым красивым мужчиной в мире

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ChinaImages/Global Look Press

Самым красивым мужчиной в мире в 2022 году стал китайский актер, участник бойз-бэнда X-nine Сяо Чжань, сообщает Nubia Magazine со ссылкой на результаты собственного социологического опроса.

За 30-летнего Сяо Чжань проголосовало большинство участвовавших в опросе респондентов, среди которых были жители 189 стран мира. Всего Сяо Чжань получил около 2,2 млн из 4 млн голосов за пять месяцев опроса.

Актер известен по ролям в китайских дорамах (сериалах) «Клятва любви», «Боевой континент» и «Козырные войска». Всего он снялся в 13 дорамах.

Ранее сообщалось, что три китайские ленты Detective vs. Sleuths («Детектив против сыщиков»), Mozart from space («Моцарт из космоса») и Lighting up the stars («Зажги звезды») вошли в семерку лучших мировых премьер по кассовым сборам минувшего уикенда.

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