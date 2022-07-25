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Умер актер из «Титаника» и «Омена» Дэвид Уорнер

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Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Британский актер Дэвид Уорнер скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной смерти, уточнили в семье артиста, стали осложнения, связанные с онкологическим заболеванием. «В последние полтора года он принимал свой диагноз с характерными ему честью и изяществом. Мы, его друзья и семья, будем скучать по нему и запомним его как доброго, щедрого и сочувствующего человека, партнера и отца, чья выдающаяся работа затронула жизни так многих за эти годы», — говорится в сообщении семьи.

Последние дни артист провел в доме престарелых Денвилл-холл для актеров и представителей других театральных профессий.

Дэвид Уорнер снялся в трех фильмах о катастрофе лайнера «Титаник», в частности, в «Титанике» Джеймса Кэмерона, где сыграл одного из антагонистов — лакея Лавджоя, приковавшего героя Леонардо Ди Каприо к трубам во время затопления корабля. Также известен по ролям в «Омене», «Троне», «Затерянном мире» и «Планете обезьян».

Ранее сообщалось, что умер режиссер фильма «Почтальон всегда звонит дважды» Боб Рейфелсон.

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