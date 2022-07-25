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Барановская и Гузеева могут вернуться на Первый канал осенью

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Кадр из передачи/Первый канал

Журналист Денис Сорокин в беседе с порталом BLITZ+ отметил, что осенью в эфир Первого канала могут вернуться многие развлекательные передачи.

В частности, отметил он, можно ожидать возвращения в эфир Юлии Барановской, Леонида Якубовича и других звезд. «Слышал, что осенью будут и «Модный приговор», и «Мужское/Женское», и «Поле чудес». Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?» — рассуждает он.

В феврале 2022 года эфирная сетка Первого канала была изменена, и большинство развлекательных передач в ней заменили общественно-политические.

Ранее сообщалось, что главная теннисная журналистка России и ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова временно отстранена от работы на телеканале из-за критики ток-шоу «Есть тема», в которой в негативном тоне обсуждали теннисистов Андрея Рублева и Дарью Касаткину.

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