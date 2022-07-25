Из Исторического музея эвакуировали гостей и сотрудников

В Государственный исторический музей поступило сообщение о минировании, сообщает «Интерфакс».

Гостей и сотрудников московского музея эвакуировали. «Были вызваны сотрудники оперативных служб, идет проверка», — рассказала начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

Государственный исторический музей (ГИМ) — крупнейший национальный исторический музей России. Основан в 1872 году, здание музея находится на Красной площади.

13 мая сообщалось, что комплекс зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве были закрыты «по техническим причинам». В пресс-службе учреждения уточнили, что здания будут открыты для гостей после 14.00 по московскому времени.