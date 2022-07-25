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Дочь Михаила Ефремова поступила на платное отделение ВШЭ

Дочь Михаила Ефремова будет платить 650 тысяч рублей в год за учебу в ВШЭ

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ismokkewater/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь актера Михаила Ефремова поступила на платное отделение одного из факультетов Высшей школы экономики. Об этом сообщает kp.ru.

17-летняя Вера Ефремова выбрала факультет «Управление в креативных индустриях». Ей предстоит очно учиться 4 года, набор проводился на 100 платных мест, преподавание будет вестись на русском и частично на английском языке.

Семья Ефремовой будет платить за обучение 650 тыс. руб. в год. Мать девушки, доцент Института современного искусства и звукорежиссер Софья Кругликова, уже заплатила за год обучения.

Дочь осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова и Кругликовой закончила московскую математическую школу №57. Будучи школьницей, она хотела развивать актерскую карьеру, но после передумала.

Ранее сообщалось, что Гарик Сукачев опубликовал редкое фото с дочерью в день ее 18-летия. Девушка говорила в совместном интервью с отцом, что увлечена ихтиологией (раздел зоологии, посвященный всестороннему изучению круглоротых и рыб. — Газета.Ru) и планирует поступать в МГУ.

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