Дом из реалити-шоу с BTS сдадут в аренду

Сервис Airbnb сдаст в аренду дом, в котором жила группа BTS во время съемок второго сезона «BTS In the Soup» в Пхенчхане, Южная Корея. Об этом сообщает TMZ.

В доме имеются удобства, которыми гости смогут воспользоваться в полной мере, включая открытый бассейн с поплавком в форме единорога, баскетбольную площадку, караоке, звуковую систему и доступ ко всем трекам и альбомам BTS. Также гости смогут попробовать блюда, которые одобрили участники группы во время реалити-шоу.

Airbnb предложит проживание на одну ночь в розыгрыше по 7 долларов за штуку — в честь 7 участников группы. Заявки на участие можно будет оставить уже с 1 августа.

Ранее сообщалось, что москвичка перевела тысячу долларов мошеннику, представившемуся в социальных сетях вокалистом корейской поп-группы BTS Пак Чимином.