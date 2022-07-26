Жена Гогена Солнцева рассказала, что он проиграл в казино 1,5 млн рублей

Супруга шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова рассказала в беседе с Prozvezd.info о кризисе в отношениях с мужем. По ее словам, после ссоры Солнцев ушел из дома.

«Гоген уже больше недели не появляется дома. Где он – я не знаю. Бросил меня с детьми на произвол судьбы», — поделилась Давыдова. Она добавила, что возлюбленный проиграл крупную сумму денег. «Уже в Москве выяснила, что он каждый вечер ездил в казино – играл в рулетку. Там он проиграл все имеющиеся у нас деньги – полтора миллиона рублей. Это все накопления, которые мы смогли отложить за зиму!» — объяснила жена шоумена.

По словам Давыдовой, из-за финансовых проблем она не может купить необходимые вещи своим детям от предыдущего брака в школу. После ссоры Солнцев не выходит на связь. Также у супруги шоумена напряженные отношения с матерью, которая ранее была замужем за Солнцевым. Как объяснила Давыдова, родительница «злорадствует» из-за проблем в семье дочери.