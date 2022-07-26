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Бородина призвала женщин не запрещать общаться детям с отцами после развода

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу общения отцов с детьми после развода с их матерями.

По словам Бородиной, она никогда не запрещала бывшим мужьям общаться со своими дочерями. Также она осудила женщин, которые препятствуют тому, чтобы отцы воспитывали своих детей после развода. «Если вы своему ребенку запрещаете общение с отцом, и, еще хуже, — говорите, про него «этот козел», «да ты вся в папашу», то что вы транслируете?» — негодует звезда.

Как объяснила телеведущая, для девочек важно общение с отцом, поскольку правильное отношение отца к дочери поможет ей осознать, что она «достойна любви и здоровых отношений». По мнению Бородиной, взаимоотношения в семье отражаются в дальнейшем на выборе партнера.

Ранее Алена Водонаева высмеяла бывшего супруга Ксении Бородиной Курбана Омарова из-за его реакции на шутку Алексея Щербакова.

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