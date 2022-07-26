Работник «Ленкома» скончался на рабочем месте

Один из работников театра «Ленком» умер прямо на рабочем месте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело мужчины 1961 года рождения было обнаружено на цокольном этаже театра. Скончавшийся работал в «Ленкоме» на должности инженера.

Предварительной версией смерти мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сообщается, что по предварительной проверке следов насильственной смерти не обнаружено.

Тело погибшего передано в морг для дальнейшего обследования и выяснения обстоятельств.

Ранее в «Ленкоме» опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой в начале июля с переломами. По словам директора театра Марка Варшавера, несколько дней назад артистка улыбалась, и ей было «не до переломов».