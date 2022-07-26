Несколько британских городов борются за право проведения «Евровидения»

Несколько британских городов борются за право проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщает организатор шоу — Европейский вещательный союз.

Где именно пройдет конкурс, будет решено в ближайшие месяцы.

Власти нескольких городов уже подтвердили, что примут участие в гонке за право проведения конкурса — это Абердин, Белфаст, Брайтон, Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Манчестер, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд и Вулверхэмптон.

Города — претенденты на проведение конкурса должны будут доказать, что могут принять международное соревнование. Так, в прошлом году важным критерием для отбора была возможность города предоставить площадку на 10 тыс. зрителей в разумной доступности от аэропорта и отеля, где расположатся гости.

Ранее стало известно, что «Евровидение» проведут в Великобритании вместо Украины «по соображениям безопасности».