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Трейлер новой «Черной пантеры» набрал 172 миллиона просмотров за сутки

Тизер-трейлер к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» режиссера Райана Куглера набрал 172 млн просмотров за первые сутки после публикации. Об этом сообщает Variety.

Тизер оригинальной «Черной пантеры» в 2017 году набрал 88 млн просмотров за первые 24 часа.

После выхода ролик активно обсуждали в социальных сетях — название фильма на английском языке было упомянуто около 893 тыс. раз.

Таким образом, тизер-трейлер к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» стал одним из самых популярных в истории киностудии Marvel. Однако ему не удалось обогнать трейлеры фильмов «Человек-паук: нет пути домой» (355 млн просмотров за первые сутки), «Тор: Любовь и гром» (209 млн просмотров) и трейлеры четырех частей «Мстителей», три из которых набрали больше 200 млн просмотров за сутки после публикации.

Трейлер к новой «Черной пантере» вышел 24 июля.

В ролике королева-матерь Ваканды (Анджела Бассет) и младшая сестра Т'Чаллы (Летиша Райт) скорбят по погибшему королю. Кроме того, в трейлере появляется король Атлантиды Нэмор в исполнении Теноча Уэрта.

«Черная пантера: Ваканда навсегда» выйдет на экраны 11 ноября 2022 года.

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