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Балет Якобсона впервые выступит с гастролями в Большом театре

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Театр балета имени Леонида Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева впервые выступит с гастролями в Большом театре, сообщает Lenta.ru.

Балет Якобсона на сцене одного из ведущих культурных учреждений России покажет три классические постановки в редакции лучших хореографов мира: «Спящую красавицу», «Дон Кихота» и «Лебединое озеро». Более того, зрители смогут увидеть спектакль «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», состоящий из восстановленных миниатюр знаменитого балетмейстера.

31 июля в Большом театре покажут «Спящую красавицу» в постановке французского хореографа Жана-Гийома Бара. 2 августа зрители смогут насладиться программой «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона», куда вошли одноактный балет «Свадебный кортеж», а также хореография из циклов «Роден» и «Классицизм-Романтизм». 3 и 4 августа россиянам представят «Дон Кихота» в оригинальной версии выпускника школы Королевского Датского балета хореографа Йохана Кобборга, а с 5 по 7 числа пройдут показы «Лебединого озера» в постановке народного художника России Вячеслава Окунева.

Ранее стало известно, что в Большом театре покажут балет в постановке покинувшего Россию Серебренникова.

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