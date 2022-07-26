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Disney+ снимет новую экранизацию романа о драконах «Эрагон»

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Industrial Light and Magic

Стриминговая платформа Disney+ снимет новую многосерийную экранизацию серии романов «Наследие» Кристофера Паолини о драконах. Об этом сообщает Variety со ссылкой на осведомленные источники.

Книга под названием «Эрагон», которую уже экранизировали в 2006 году, будет экранизирована первой.

Также в основу сценария лягут еще три книги цикла «Наследие»: «Эрагон. Возвращение», «Эрагон. Брисингр» и «Эрагон. Наследие». Паолини должен стать соавтором сценария и поучаствовать в разработке нового шоу.

По сюжету романов «Наследие», 17-летний деревенский парень по имени Эрагон однажды обнаруживает яйцо дракона. Вылупившегося дракона он называет Сапфирой, с волшебным существом ему предстоит пережить много опасных приключений.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Игра престолов» Питера Динклейджа пригласили на роль Каски Хайботтом, декана Академии, в грядущем приквеле «Голодные игры : Баллада о певчих птицах и змеях». Экранизация романа Сюзанны Коллинз дебютирует в кинотеатрах по всему миру 17 ноября 2023 года.

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