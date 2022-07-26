Панин заявил, что не дает интервью Собчак из-за «каверзных вопросов»

Актер Алексей Панин в своем Telegram-канале объяснил, почему не дает интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам артиста, поклонники часто спрашивают его, почему он не приходит на шоу к Собчак. «И Собчак, и Дудь (признан в РФ иностранным агентом) — они постоянно пытаются подловить людей на каких-то каверзных вопросах. А меня подловить невозможно, потому что я Алексей Панин», — рассказал он.

Также Панин выразил симпатию украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Актер добавил, что дружит с ним. Несколько дней назад стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации.

Ранее Алексей Панин, пару лет назад переехавший в Испанию, признался, что живет в стране на последние деньги.