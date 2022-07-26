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Добронравова спросили о попадании в «черный список» звезды «Сватов» Кошмал

Добронравов заявил, что не знает о попадании в «черный список» своей внучки из «Сватов»

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Актера Федора Добронравова спросили о попадании в «черный список» Анны Кошмал — украинской актрисы, сыгравшей взрослую Женю Ковалеву в сериале «Сваты».

Кошмал на фоне проходящей на Украине спецоперации составила свой личный черный список актеров из России, куда попали и ее экранные дедушка и бабушка из «Сватов» — Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. «Первый раз слышу. Понятия не имею», — ответил на вопрос об этом изданию Woman.ru 60-летний актер.

В свою очередь, режиссер третьего сезона сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич назвал поведение Кошмал саморекламой. «Начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — сказал он в беседе с News.ru.

Он также добавил, что половина актерского состава «Сватов» имеет украинские корни и переживает по поводу происходящего на Украине. «У нас у всех же деды воевали в Великую Отечественную, так что тут все понятно, дешевый пиар да и только», — констатировал Радзюкевич.

Ранее Станислав Садальский рассказал, как Добронравов ночью повез в больницу заболевшую звезду «Сватов» Кошмал.

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