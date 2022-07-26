Актриса Судзиловская посоветовала принимать ванны с экстрактом рогов оленя для сохранения молодости

Актриса Олеся Судзиловская в своем Telegram-канале посоветовала россиянам мыться по 15 минут в ванне с экстрактом рогов оленя. По ее словам, пантолечение является эффективным методом борьбы с преждевременным старением.

«Распариваемся в кедровой бочке, 5 минут перерыв и опускаемся в ванну с экстрактом рогов оленя (38 градусов на 15 минут). Пантолечение — это высокоэффективный метод профилактики преждевременного старения», — отметила Судзиловская.

Она добавила, что такой метод релаксации также поможет снять стресс, укрепить иммунную систему, восстановить нервную и «вывести шлаки» из организма. Артистка назвала пантолечение «мощным» природным средством по борьбе с радикулитом, болезнями суставов, атеросклерозом, физической и половой слабостью.

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