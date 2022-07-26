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Режиссер Родин: Пугачева ограничивала общение с людьми после критики ее коллег

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Режиссер Роман Родин в разговоре с PROZvezd заявил, что певица Алла Пугачева всегда с осуждением относилась к людям, которые позволяли себе критиковать ее коллег по эстраде.

«Она пресекала на корню все скандальные разговоры. Если кто-то при ней начинал критиковать какую-то певицу или певца, Алла всегда говорила: «Какое ты имеешь право говорить такие вещи? Этот человек работает, собирает залы. Значит, он достойный», — вспомнил Родин.

Режиссер отметил, что после таких слов Примадонна обычно «вычеркивала» из своей жизни любителей критиковать знаменитостей. В свою очередь ее коллега Маша Распутина также не позволяла окружающим в пренебрежительном тоне отзываться о Пугачевой. Родин рассказал, как певица пресекла попытку раскритиковать супругу Максима Галкина в ее присутствии.

«Маша этого терпеть не стала. В ту же секунду повернулась и говорит: «Так, при мне никто Аллу обсуждать не будет. Вы это завяжите быстро!» — добавил режиссер.

Ранее Лолита поддержала уехавшую из России Пугачеву и спела ее песню.

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