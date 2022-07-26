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Дело обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника Минкульта Мазо поступило в суд

Суд зарегистрировал дело экс-чиновника Минкульта о хищениях при реконструкции Эрмитажа

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступило дело в отношении экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Лента.Ru» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Известно, что 25 марта 2022 года экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта экстрадировали из Австрии, после этого он находился в российском СИЗО.

Мазо скрывался от следствия с 2018 года.

Следствие пришло к выводу, что в 2015 году Мазо вместе с экс-замглавы Минкульта Григорием Пирумовым создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. Они заключили госконтракт на реконструкцию Эрмитажа с подконтрольной компанией и похитили около 900 млн руб., из которых 800 млн руб. были легализованы.

6 июля 2022 года Пирумова осудили на 8,5 года по этому делу. Четверых его сообщников приговорили к срокам от 8 лет колонии строгого режима до 6 лет условно.

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