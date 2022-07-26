«Мы все стеснялись»: Штурм похвалила Бузову за признание в любви к большим пенисам

Певица Наталья Штурм в разговоре с изданием PROZvezd поддержала любовь коллеги Ольги Бузовой к большим пенисам и похвалила ее за смелость.

«Я обеими руками поддерживаю Оленькины предпочтения. Какая Бузова молодец, что первая призналась! А то мы все стеснялись, притворялись, что любим маленькие», — посмеялась Штурм.

В связи с этим исполнительница в шутку предложила Бузовой открыть в России агентство знакомств для мужчин с большим достоинством. Штурм считает, что подобного рода предприятие будет пользоваться большим спросом, так как женщины в стране — «голодные и завистливые». Бизнес-идея певицы заключается в том, что девушки будут платить Бузовой за право провести время с такими мужчинами.

«Для мужиков с хорошим хозяйством членство — бесплатное. Платить будут женщины, которые мечтают о полноценном удовольствии», — предположила Штурм.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась словам Бузовой о больших пенисах.