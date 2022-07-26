Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Санкт-Петербурге загорелся Павловский дворец

При пожаре в Павловском дворце никто не пострадал

В Павловске (город входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга) загорелся Павловский дворец, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как утверждают свидетели, произошло короткое замыкание проводки на втором этаже здания, от дворца начал подниматься черный дым.

«Фонтанка» уточняет, что загорелось подсобное помещение Павловского дворца. Возгорание на 2 кв. м. тушили 18 пожарных, во время инцидента никто не пострадал.

Павловский дворец был летней резиденцией императора Павла I. Дворцово-парковый ансамбль строили на протяжении около 50 лет архитекторы Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карло Росси.

Ранее сообщалось, что 22 июля квартира Светланы Бондарчук на Патриарших прудах, в которой она хранит одежду, пострадала в результате пожара в расположенном под ней ресторане Patara. В разговоре с Ксенией Соловьевой журналистка рассказала, что жилище значительно пострадало, но все наряды остались целы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+