Криминальная драма «Зверобой» выходит онлайн

Криминальная драма Анара Аббасова «Зверобой» выходит в онлайн-кинотеатре Premier, сообщает пресс-служба стриминговой площадки.

Главные роли в «Зверобое» исполнили Павел Чинарев, Марина Ворожищева, Александр Голубков, Федор Лавров, Олег Васильков, Михаил Евланов, Александр Лойе и др.

По сюжету, следователь из Москвы Олег Хлебников отправляется в таежный город, где ему придется разобраться с серией странных убийств — до этого он сознательно убил преступника при задержании, и его ссылают в глухую провинцию, чтобы замять скандал. «Здесь пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать — меньше проблем. Хлебников берется за расследования и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений. Олегу предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чьей он стороне», — рассказывают авторы о сериале.

Ранее сообщалось, что съемки третьего сезона «Ведьмака» остановились из-за COVID-19.