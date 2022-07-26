Стало известно, почему Шатунов не перевез семью из Германии в Россию

Экс-солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов в последние десятилетия жил на две страны — в Германии у него была жена Светлана с детьми, в России он давал концерты для поклонников.

«Пятый канал» цитирует интервью, которое Шатунов давал телекомпании ТВК в 2013 году, объясняя, почему не перевозил семью из Германии. «Мне больше нравится в России. У меня жена — русская немка. Она там живет, работает. А я русский. Мне так удобно», — рассказывал певец.

Шатунов переехал в Германию после ухода из «Ласкового мая» в 1990-х. Там он встретил Светлану, они поженились, в браке родилось двое детей.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Похороны Юрия Шатунова состоялись в Москве. Часть праха певца захоронили на Троекуровском кладбище. Другую часть развеют в Германии над лесным озером, где любил рыбачить артист.

Панихида на 40 дней после смерти экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова назначена на 1 августа. Ее организацией занимаются поклонники артиста.