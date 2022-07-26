Лоза отреагировал на слова PR-директора Бузовой о «не очень выдающихся артистах»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что не стоит реагировать на других. Тем самым он прокомментировал высказывание PR-директора Ольги Бузовой Антона Богославского, который обвинил его и Яну Поплавскую в хайпе.

«Собака лает — ветер носит», — сказал Лоза.

25 июля PR-директор Бузовой ответил на выпады Яны Поплавской на артистку и сравнил ее с Лозой. «Я даже не знаю, кто это… Я только вижу ее негативные комментарии обо всех. Это кто-то типа Юрия Лозы? 50 лет назад что-то сделали, не очень выдающееся, и сейчас хоть как-то пытаются напомнить о себе», — заявил Богославский.

Ранее Поплавская обругала Бузову за ее слова на VK Fest в Москве и обрадовалась, что певица больше не играет во МХАТе.