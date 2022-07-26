Группе «Руки вверх» на пять лет запретили въезд в Эстонию

Министерство иностранных дел Эстонии на пять лет запретило въезд в страну российской группе «Руки вверх». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В МИДе уточнили, что Эстония считает неприемлемыми действия России на территории Украины. По мнению эстонских дипломатов, запрет на въезд российских артистов является правильным.

«Решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам «Руки Вверх» является единственно правильным», — заявил глава МИД Урмас Рейнсалу.

По его мнению, действия России в отношении Украины и украинцев являются также угрозой для Эстонии и других стран Европы.

Ранее в Екатеринбурге в последний момент отменили концерт группы AnacondaZ. По сообщениям СМИ, группа входит в «черный список» групп, выступления которых в России не рекомендованы.