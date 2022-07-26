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Группа «Руки вверх» не поняла причины запрета на въезд в Эстонию

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Павел Кашаев/Global Look Press

Концертный директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян сообщил РИА «Новости», что в группе не понимают, по какой именно причине им запретили въезд в Эстонию.

По словам Погосяна, коллектив не планировал туры в эту страну в ближайшее время. Сейчас у группы продолжается тур по России, в ближайшие годы также запланированы туры по России. «Руки вверх» не планировали туров в Эстонии, не подавали заявки на аренду площадок.

«У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа «Руки вверх» сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар», — поделился концертный директор группы.

Он добавил, что в 2018 году «Руки вверх» выступали в Эстонии. Билеты на концерт были полностью распроданы.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии на пять лет запретило въезд в страну российской группе «Руки вверх». В МИДе уточнили, что Эстония считает неприемлемыми действия России на территории Украины. По мнению эстонских дипломатов, запрет на въезд российских артистов является правильным.

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