Сериал «Андор» признан лучшим шоу «Звездных войн», которое «никто не смотрит»

Американский Forbes назвал сериала «Андор» — лучшим проектом во вселенной «Звездных войн», который недополучил зрительского внимания.

Журналист издания Пол Тасси выпустил материал, в котором обратил внимание на низкий интерес аудитории к сериалу «Андор», который по его мнению, является лучшим проектом во вселенной «Звездных войн» после «Изгоя-Один».

В качестве подтверждения своих слов Тасси привел данные аналитического сервиса Parrot Analytics, так как сам Disney, на котором выходит проект, не предоставляет информацию о просмотрах своих шоу. Согласно представленным данным, показатели «Андора» «значительно ниже» в сравнении с показателями шоу «Оби-Ван Кеноби», «Книга Бобы Фетта» и «Мандалорец».

«Я бы даже сказал, что это шоу лучше, чем «Мандалорец», который, безусловно, является отличным сериалом, но он часто тонет в своем формате. Во втором сезоне он теряется в попытках связать все: от сюжетных линий Повстанцев до прибытия Люка Скайуокера. «Андор» же не заботится о пасхалках или камео — у него в приоритете повествование, хороший сценарий и мощная игра актеров», — заявил журналист.