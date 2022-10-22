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Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в двух новых ребутах «Трех мушкетеров»

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Global Look Press

В 2023 году на экраны выйдут два фильма по «Трем мушкетерам» с Венсаном Касселем и Евой Грин в главных ролях, сообщает Variety.

Картины буду носить название: «Три мушкетера: Д'Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». Также сообщается, что фильмы получат сериальные спин-оффы под названием «Миледи: Начало» и «Черный мушкетер» и выйдут на Disney+. Венсан Кассель сыграет Атоса, Ева Грин — Миледи, а Луи Гаррель предстанет в образе короля Людовика.

Шоураннерами обоих сериалов станут Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер, написавшие сценарии к фильмам. Авторы уточнили, что на съемках сериалов используют опыт, который создатели накопили при производстве картин о мушкетерах.

Фильмы и шоу для стриминга снимают на французском языке. «Три мушкетера: Д'Артаньян» выйдет в апреле 2023 года, а «Три мушкетера: Миледи» — в декабре.

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