Художник Мирошник заявил, что мать Легкоступовой не может оправиться от смерти дочери

Художник Константин Мирошник рассказал о состоянии матери певицы Валентины Легкоступовой через два года после смерти дочери. В комментарии порталу PROZVEZD друг исполнительницы хита «Ягода-малина» сообщил, что недавно встретил ее мать в Феодосии.

«С мамочкой Вали я увиделся абсолютно случайно, — поделился Мирошник. — За год Галина Ивановна сильно сдала. Когда она меня увидела, то сразу вылила всю боль. За два года ее мысли не изменились. Она в унынии: время ее совсем не лечит. Когда она меня увидела, то сразу вылила всю боль».

По словам художника, мать Легкоступовой до сих пор считает, что причиной смерти ее дочери стало убийство.

Певица умерла 14 августа 2020 года в результате травмы головы. В декабре 2021 года ее вдовец Юрий Фирсов заявил о своей вине в смерти артистки. По мнению мужчины, он «недоглядел» за супругой.