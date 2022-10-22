Продюсер Рудченко заявил о «большом вопросе» к Первому каналу после возвращения шоу Бадоевой

Продюсер Павел Рудченко раскритиковал Первый канал за возвращение в эфир шоу «Жизнь других» украинской ведущей Жанны Бадоевой, выступившей против СВО. В комментарии порталу «Слово и Дело» он заявил о своем несогласии с этим решением.

«Человек показывает свое отношение, которое противоречит волеизъявлению народа и официальной власти, и при этом получает бюджеты. Странная история, и почему администрация канала это поощряет? Это большой вопрос к руководству канала», — сказал Рудченко.

Ранее журналист Михаил Шахназаров назвал возвращение Бадоевой на Первый канал «диверсией».

Согласно телепрограмме на сайте Первого канала, утром 23 октября Бадоева появится в эфире с выпуском шоу «Жизнь других» про Намибию.