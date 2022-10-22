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Игорь Крутой помог Полине Гагариной выиграть суд у Ольги Кормухиной

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РИА «Новости»

Суд отказал Ольге Кормухиной в иске против Полины Гагариной за плагиат манеры исполнения песни «Кукушка». Как сообщает портал «СтарХит», решение было вынесено 22 октября.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки» Виктора Цоя. Артистка выразила уверенность в том, что коллега присвоила аранжировку, созданную ею и музыкантом Алексеем Беловым в 2011 году. Композиция в исполнении Гагариной, ставшая саундтреком к фильму «Битва за Севастополь», вышла в 2015-м. Иск отклонили, но Кормухина продолжила бороться за свои права и добилась проведения исследования в консерватории имени Чайковского.

Трое из четырех специалистов нашли 11 признаков заимствования из перепевки Кормухиной, что исключает вероятность случайного совпадения. Противоположные выводы сделал лишь Игорь Крутой, приглашенный стороной ответчика. В своем заключении он назвал песню Гагариной вполне самостоятельным творческим продуктом — и суд прислушался к мэтру отечественной эстрады.

Защитники Кормухиной Валерия Рытвина и Василий Бурдюг заявили о намерении обжаловать решение суда:

«Сегодня справедливость восторжествовала частично — самая авторитетная экспертиза (Минюст совместно с Консерваторией) установила факт плагиата, однако в иске было отказано. Но пока нет мотивированного решения, мы можем только предполагать, что явилось основанием отказа. Естественно, будем идти до конца и добиваться восстановления прав Ольги».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд не включил песню Цоя в суде Кормухиной против Гагариной.

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