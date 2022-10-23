TMZ: последнее письмо Джона Леннона с его подписью ушло с молотка за $64 тыс

Последнее письмо, написанное всемирно известным британским музыкантом, экс-участником группы Beatles Джоном Ленноном, за несколько часов до смерти, было продано на аукционе за $64 тыс., пишет издание TMZ.

В материале отмечается, что, согласно ожидания, стоимость письма составляла от $30 до $50 тыс., но в последний день аукциона количество потенциальных покупателей увеличилось, и лот вырос в цене. Письмо было продано аукционным домом Gotta Have Rock and Roll за $63 750. Покупатель предпочел остаться неизвестным.

На письме Леннон оставил свою подпись перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу. Известно, что в нем музыкант назвал трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне. Спустя несколько часов Леннон получил смертельное ранение в Нью-Йорке.

8 декабря 1980 года в спину культового музыканта выстрелили пять раз, когда он вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от кровопотери.

13 сентября текущего года убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.