Светлаков выразил готовность принять участие в съемках фильма про «Локомотив»

Артист и болельщик московского «Локомотива» Сергей Светлаков сообщил ТАСС, что с удовольствием принял бы участие в фильме к столетию футбольного клуба, при поступлении такого предложения.

По словам актера, старт съемок фильма к столетию клуба должен был состояться осенью. По мнению шоумена, картина будет красивой и яркой. Светлаков предположил, что в нем будут отражены самые яркие события из жизни «Локомотива», чтобы вспомнить «все вместе».

«Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию «Локомотива». Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую», — сказал собеседник агентства.

Датой основания «Локомотива» считалось 23 июля 1922 года. 22 апреля текущего года пресс-служба клуба сообщила, что собирается провести исследование точной даты основания клуба, так как в ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию юбилея касательно даты возникли сомнения.

Ранее Сергей Светлаков пошутил про скандалы Димы Билана.