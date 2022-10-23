КП: «Песня года» и «Большой праздничный концерт» пройдут без Леонтьева, Орбакайте и Манижи

Артисты Манижа, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, София Ротату и Александр Ревва не споют в этом году на «Песне года» и «Большом праздничном концерте». Об этом сообщает kp.ru.

Так, Леонтьев и Ротару находятся за границей и не планируют возвращаться в Россию. Певица Манижа не выпустила в этом году ни одного хита, а также подверглась негласному запрету после несогласия с СВО и за пацифистскую позицию. Артистка Ани Лорак, как пишет kp.ru, сама отказалась участвовать, а у Кристины Орбакайте намечен большой тур в ноябре. Раскритиковавшего спецоперацию России на Украине Валерия Меладзе также нет в списках.

При этом и на «Песне года», и на праздничном концерте выступят Григорий Лепс, Филип Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и другие артисты. Съемки начнутся 13 декабря.

Ранее в «Европейской медиагруппе» объяснили исчезновение песен Валерия Меладзе из ротации.