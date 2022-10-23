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Ани Лорак выпустила песню на русском языке впервые с 24 февраля

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Украинская певица Ани Лорак впервые с 24 февраля выложила песню на русском языке. Она также опубликовала клип к треку. Его можно посмотреть на YouTube.

«Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню «Лабиринт». Верю, что настоящая любовь пройдет все жизненные испытания», — подписала артистка.

Релиз Лорак уже прокомментировал Филипп Киркоров. Он назвал ее «своей любимой» певицей и «дивой», а также поздравил с премьерой ролика.

До этого сообщалось, что европейский тур Лорак отменили из-за украинских активистов. В анонсе мероприятия Лорак назвала себя «самой титулованной певицей Украины», из-за чего была раскритикована активистами, назвавшими артистку предателем из-за переезда в Россию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Повалий, Седоковой, Лорак и Тодоренко на пять лет. В них входит блокировка активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на проведение торговых операций и вывод капитала с Украины, запрет на участие в приватизации и аренде и на приобретение земельных участков. Артисток также лишат украинских государственных наград.

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