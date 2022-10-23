Телеведущая Поплавская назвала «прозревшего» Макаревича* «жалким зрелищем»

Актриса и телеведущая Яна Поплавская раскритиковала фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Она заявила в Telegram-канале, что не верит в искренность артиста, который якобы начал высказываться против действий российских властей только после 24 февраля.

«Неужели, дожив до 68 лет, Макаревич «вдруг прозрел»? Жил — не тужил народный артист и сейчас по соображениям совести запел «честные песни», а почему же в иммиграции честность проснулась? Чего же раньше молчал, а мог бы на концертных площадках свою правду матку резать!» — написала она.

Поплавская заявила, что нет ничего ужаснее, чем внезапное осознание того, что ты всю жизнь говорил только одну ложь. «Очень жалкое зрелище!» — констатировала актриса.

Ранее Поплавская поддержала отказ организаторов «Песни года» приглашать Ротару.