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Паша Техник расстался со своей девушкой

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techniquepashaa84/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Паша Техник расстался со своей возлюбленной Катей Лоли. В cвоем Telegram-канале рэпер выложил несколько голосовых сообщений от девушки, а также обвинил ее в воровстве вещей.

«Бомжиха, верни одежду! Красные трусы это несерьезно», — написал рэпер. Он также опубликовал сообщение от Лоли со словами: «Походу, ты сам не хочешь, чтобы я от тебя отстала. Я предложила удалить все друг о друге и больше никогда не видеться, не общаться и не пересекаться, а ты снова заливаешь обо мне посты».

Паблик в VK «ОБИ» также отмечает, что ссора Техника и Лоли закончилась тем, что они начали кидаться друг в друга ножом и перцовкой. В Telegram-каналах же появилось сообщение, что после расставания кто-то слил домашнее видео пары.

Ранее недавно оправившийся от комы Паша Техник заявил, что общался со школьными знакомыми во время этого состояния.

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