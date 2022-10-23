Волочкова призналась, что не везде уместен ее фирменный шпагат

Балерина Анастасия Волочкова заявила в интервью «А теперь внимание!», что ее часто просят сесть на шпагат, однако он не всегда бывает уместен. Она посетовала на то, что люди думают, якобы артистка больше ничего не умеет делать.

«Шпагат Волочковой действительно привлекает внимание, и поэтому с такими вопросами обращаются очень часто. Но не везде мой шпагат уместен, особенно если я прихожу на какую-то съемку в платье и не считаю нужным отвечать на такие просьбы согласием. По-моему, я сделала шпагат уже везде», — сказала балерина.

Волочкова пошутила, что единственное, где она еще не сделала шпагат — на другой планете. «Но, видимо, и не надо», — подытожила она.

Ранее Волочкова заявила, что ее уволили из Большого театра из-за расставания с «влиятельным богатым человеком».