Продюсер Дробыш назвал «неработоспособной» Самбурскую после победы над ней в суде

Продюсер Виктор Дробыш, сотрудничавший с актрисой Настасьей Самбурской, заявил, что она могла бы сделать более перспективную карьеру певицы, однако девушка не умеет работать. Этим Дробыш поделился с телеканалом НТВ.

«Мне обидно, что она сегодня могла быть гораздо популярнее, чем есть. Это не связано ни с чем, кроме того, что она неработоспособна. На мой взгляд, это человек, который живет сегодняшними эмоциями. А для того, чтобы быть популярным и поддерживать эту популярность, нужно очень много работать», — отметил продюсер.

В 2020 году Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша, обвинив его в неисполнении своих обязательств по контракту. Продюсер, в свою очередь, заявил, что артистка сама начала отказываться от работы. В сентябре он выиграл второй суд против Самбурской, получив 2 млн 700 тыс. руб. в качестве компенсации.

Ранее Дробыш рассказал, что планирует потратить отсуженные у Самбурской деньги на благотворительность.