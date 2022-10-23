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Продюсер «Улицы Сезам» Лэнс Рогофф рассказала, как учила советских детей «свободе и толерантности»

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HBO

Продюсер Наташа Лэнс Рогофф вспомнила, как почти 30 лет назад она работала над российской адаптацией детского телешоу «Улица Сезам». Главной идеей проекта было подготовить некогда советских детей «к успешному переходу к демократическому обществу». Ее статья опубликована на Vulture.

«Что-то было в России — в великолепных людях, с которыми я работала, и надежде на то, что «Улица Сезам» сможет изменить Россию к лучшему. В том, что она поощрит свободу и терпимость, создавая новые возможности для миллионов детей на территории бывшего Советского Союза», — сказала Рогофф.

Она заявила, что перед запуском проекта советовалась с исследовательскими и творческими группами, а также преподавателями бывшего СССР. В 1995 году команда шоу придумала план, по которому должна была пойти адаптация. «Оглядываясь назад, можно сказать, что это какая-то удивительная история. Сердце разрывается при мысли о том, где мы находимся сегодня», — отметила продюсер.

Премьера российской адаптации «Улицы Сезам» состоялась 22 октября 1996 года. Первый сезон выходил на телеканалах НТВ и ОРТ и рассказывал «о жизни в открытом обществе». Завершился проект в 2006 году после четвертого сезона.

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