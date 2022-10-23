Продюсер «Улицы Сезам» Лэнс Рогофф рассказала, как учила советских детей «свободе и толерантности»

Продюсер Наташа Лэнс Рогофф вспомнила, как почти 30 лет назад она работала над российской адаптацией детского телешоу «Улица Сезам». Главной идеей проекта было подготовить некогда советских детей «к успешному переходу к демократическому обществу». Ее статья опубликована на Vulture.

«Что-то было в России — в великолепных людях, с которыми я работала, и надежде на то, что «Улица Сезам» сможет изменить Россию к лучшему. В том, что она поощрит свободу и терпимость, создавая новые возможности для миллионов детей на территории бывшего Советского Союза», — сказала Рогофф.

Она заявила, что перед запуском проекта советовалась с исследовательскими и творческими группами, а также преподавателями бывшего СССР. В 1995 году команда шоу придумала план, по которому должна была пойти адаптация. «Оглядываясь назад, можно сказать, что это какая-то удивительная история. Сердце разрывается при мысли о том, где мы находимся сегодня», — отметила продюсер.

Премьера российской адаптации «Улицы Сезам» состоялась 22 октября 1996 года. Первый сезон выходил на телеканалах НТВ и ОРТ и рассказывал «о жизни в открытом обществе». Завершился проект в 2006 году после четвертого сезона.