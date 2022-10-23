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На Украине предложили ввести санкции против умершей в 2015 году певицы Елены Образцовой

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Международная экспертная группа под руководством главы Офиса украинского президента Андрея Ермака и экс-посла США в России Майкла Макфола предложила список россиян, против которых необходимо ввести санкции. В него также попала умершая в 2015 году оперная певица Елена Образцова. Полный список опубликован на сайте президента Украины.

Отмечается, что он содержит базовый список «российских пропагандистов и лидеров общественного мнения», которые распространяют неверные данные о спецоперации России на Украине и поддерживают политику властей.

Помимо Образцовой, в него попали режиссер Сарик Андреасян, Ирина Аллегрова, Клава Кока, Надежда Бабкина, Николай Басков, Полина Гагарина, Марат Башаров, Ольга «Бузова/Тарасова», Виктория Дайнеко, Лолита Милявская, Сергей Жуков и многие другие. Всего в списке 166 фамилий. Он будет еще обновляться.

Ранее Зеленский ввел санкции против Повалий, Седоковой, Лорак и Тодоренко.

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