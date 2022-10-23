Кинокомикс «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном собрал $140 млн в первые выходные

Фильм «Черный Адам» по комиксам DC с Дуэйном Джонсоном в главной роли заработал $140 млн за первые выходные в мировом прокате. Из них $67 млн пришлись на домашний североамериканский регион, где лента заняла первую строчку бокс-офиса.

Как отмечает издание Variety, этот старт сопоставим с успехом «Аквамена» 2018 года, который в первый уикенд собрал $67,8 млн, однако «Черный Адам» заметно уступает другому фильму об антигерое из комиксов — «Веному», заработавшему за премьерные выходные $80 млн, несмотря на плохую прессу.

«Черный Адам» также получил плохие отзывы критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes общий рейтинг ленты составляет 58% из 100 возможных. Рейтинг «свежести» среди топовых кинокритиков еще ниже — 28%.