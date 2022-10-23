Сборы фильма ужасов «Хэллоуин заканчивается» упали на 80%

Фильм ужасов Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин заканчивается» собрал $82 млн за полторы недели в мировом прокате (два уикенда). $54 млн из этой суммы картина заработала в кинотеатрах Северной Америки, причем вторые выходные принесли ей всего лишь $8 млн. Таким образом, сборы ленты в домашнем прокате упали на 80% по сравнению с премьерной неделей, пишет Variety.

Издание отмечает, что за последнее время это одно из худших выступлений для фильма, который стартовал с первой строчки бокс-офиса. Кроме того, лента показала самый слабый результат из всей трилогии ребутов «Хэллоуина» (в 2021 году вторая часть «Хэллоуин убивает» просела только на 70% за вторую неделю в кинотеатрах).

При этом, согласно заявлению NBCUniversal, «Хэллоуин заканчивается» оказался наиболее просматриваемым проектом сервиса Peacock за первые два дня после релиза (конкретных цифр в компании не называют). Впрочем, количество подписчиков Peacock существенно ниже, чем у Netflix, HBO Max и других конкурирующих стримингов.

«Хэллоуин убивает» — 13-я часть хоррор-франшизы «Хэллоуин», а также (предположительно) последний фильм в трилогии сиквелов, которая началась с картины 2018 года — прямого продолжения оригинальной ленты 1978 года, игнорирующего все последующие части. Одну из главных ролей в новом «Хэллоуине» исполнила звезда первого фильма Джейми Ли Кертис.