Актер Оскар Айзек рассказал о возможном втором сезоне сериала Marvel «Лунный рыцарь»

Актер Оскар Айзек в интервью изданию ComicBook рассказал о потенциальном втором сезоне сериала «Лунный рыцарь» по комиксам Marvel, в котором он исполнил главную роль.

«Имели место некоторые [вполне] конкретные разговоры. Они были приятными. Подробности заключаются в том, что никаких подробностей нет. Мы не знаем, [будет ли второй сезон], но мы это обсуждаем», — сказал актер.

Также Айзек отметил, что рассматривает появление в других проектах Marvel только при условии, что речь будет идти о по-настоящему достойной и интересной истории.

Премьера «Лунного рыцаря» состоялась 30 марта на сервисе Disney+. По сюжету наемник Марк Спектор, страдающий диссоциативным расстройством личности, становится аватаром египетского бога Луны Хонсу и пытается остановить религиозного фанатика Артура Хэрроу, служащего богине Амат. Главные роли в шоу исполнили Айзек, Итан Хоук и Мэй Каламави, известная по сериалу «Рами».

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