Подруга Киркорова назвала причину его одиночества

Подруга Филиппа Киркорова Мила Романиди в беседе с mk.ru поделилась своими предположениями, почему певец все еще не женат.

По словам Романиди, артист всегда находился с ней в дружеских отношениях и считал «боевой подругой». Также она опровергла информацию, что Киркоров пожертвовал личной жизнью ради карьеры: по словам подруги певца, он много времени уделяет детям и отцу.

«Захочет Филипп — женится! А почему Саша Серов не женится? Потому что не встретил свою любовь. Всему свое время», — говорит Романиди. Она заявила, что Киркоров станет самым лучшим мужем и что он — «мечта каждой женщины».

Ранее Филипп Киркоров назвал Ани Лорак «дивой» после выхода ее нового клипа.