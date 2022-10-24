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Актер «Папиных дочек» Казаков рассказал, как ему «добавили сантиметры ноги» после падения с высоты

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СТС/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись» о своем состоянии после падения с высоты.

После инцидента у артиста были сломаны кости на ногах, и врачи «собирали» их. Спустя некоторое время после реабилитации Казаков обнаружил, что все еще не может передвигаться самостоятельно. «Не хватило пары сантиметров, оказывается, после того, как собрали. Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, еще месяцев семь с аппаратом [Илизарова] ходить и буду бегать, как новенький», — рассказал актер.

Два года назад Казаков оступился и упал с 12-метровой высоты. Артист долгое время передвигался на инвалидной коляске и костылях. Несмотря на серьезные травмы, он снимается в рекламных роликах и работает коммерческим директором строительной компании.

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